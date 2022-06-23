Приход Дембеле в «Челси» не должен повлиять на возможный трансфер Стерлинга

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может перейти в «Челси» вне зависимости от трансфера Усмана Дембеле. Согласно информации от испанского издания Marca, в случае чего, главный тренер «Челси» Томас Тухель может использовать Стерлинга в качестве ложной девятки.

Сообщается, что «Челси» в данный момент лидирует в гонке за Дембеле. Футболиста не устраивает предложение «Барселоны» о новом контракте, из-за чего он уже рассматривает другие варианты для продолжения карьеры.

Что касается Стерлинга, «Манчестер Сити» уже отклонил первое предложение «синих», которое составило 30 миллионов евро.