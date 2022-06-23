Рабио может воссоединиться с бывшим тренером в английском клубе

Полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабио может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Согласно данным от The Telegraph, в приглашении футболиста заинтересован бывший тренера француза Томас Тухель, который сейчас возглавляет лондонский «Челси».

Сам Рабио хочет продолжить карьеру как раз в Англии, но при этом футболист уже отклонил предложение от «Ньюкасла». Адриен хотел бы выступать за английскую команду, которая попала в Лигу чемпионов.

Рабио и Тухель ранее работали вместе в «ПСЖ». У тренера и футболиста до сих пор сохранились тёплые отношения, что может поспособствовать переходу игрока на «Стэмфорд Бридж».