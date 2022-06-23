Де Лихта хотят купить сразу два клуба из топ-3 АПЛ

Защитник «Ювентуса» Маттайс де Лихт попал в сферу интересов сразу двух клубов из топ-3 английской Премьер-лиги. Согласно информации от журналиста Альфредо Педуллы, помимо лондонского «Челси», на игрока также претендует чемпион страны в лице «Манчестер Сити».

Сейчас «Ювентус» активно работает над продлением контракта с де Лихтом, чтобы повысить его сумму отступных, которая в данный момент составляет 100 миллионов евро. Тем не менее, на фоне интереса английских клубов «старой синьоре» будет сложно убедить игрока продлить соглашение.

По сведениям от источника, де Лихт очень нравится тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле.