Молодой талант «МЮ» надеется впечатлить тен Хага

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джеймс Гарнер надеется впечатлить нового тренера клуба Эрика тен Хага. Напомним, что англичанин провёл прошлый сезон на правах аренды за «Ноттингем Форест», который вновь хочет заполучить игрока на тех же условиях.

«Впечатлить тен Хага? В этом и состоит весь план. Я хотел бы отправиться на предсезонку и впечатлить тренера, всё зависит от меня. Я надеюсь, что у меня получится отметиться с позитивной стороны», – цитирует игрока Manchester Evening News.

Напомним, что Гарнер в прошлом сезоне отметился 4 голами и 8 ассистами в Чемпионшипе за «Ноттингем Форест».