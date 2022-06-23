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«Тоттенхэм» принял решение по поводу Эриксена

23 Июня 2022 • 12:50 Комментировать

Лондонский «Тоттенхэм» определился с тем, приглашать ли в команду своего бывшего полузащитника Кристиана Эриксена, который в данный момент находится в статусе свободного агента. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «шпоры» решили прекратить попытки заполучить хавбека после разговора с его агентом.

Таким образом на Эриксена сейчас остаётся всего два претендента – «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Брентфорд», в составе которого датчанин провёл вторую половину прошлого сезона.

Напомним, что Эриксен ушёл из «Тоттенхэма» в 2020 году после целых 7 лет выступлений за команду. Датчанин является лучшим ассистентом в истории «шпор».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Кристиан Эриксен Брентфорд
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