Экитике не перейдёт в «Ньюкасл», теперь фаворитом в борьбе за игрока стал другой клуб

Трансфер нападающего «Реймса» Уго Экитике в английский «Ньюкасл» сорвался. Согласно информации от журналиста Адриена Гренье, француз точно не перейдёт в стан «сорок», так как его не устраивают перспективы игры за команду Эдди Хау.

Теперь же фаворитом на трансфер молодого таланта стал французский «ПСЖ». Парижский клуб хочет приобрести игрока на замену Мауро Икарди, который, скорее всего, должен сменить клубную прописку этим летом.

Напомним, что на Экитике также претендовал мадридский «Реал», но «сливочные» пока не проявляют к футболисту предметный интерес. В прошлом сезоне Экитике забил 10 голов в чемпионате Франции.