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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» уверена в продаже де Йонга

23 Июня 2022 • 11:53 Комментировать

Каталонская «Барселона» уверена в том, что ей удастся продать своего полузащитника Френки де Йонга, чтобы решить финансовые проблемы. Об этом сообщает журналист Альфредо Мартинес.

«Сине-гранатовые» уже долгое время пытаются пристроить своего хавбека в «Манчестер Юнайтед», но переговоры с английским клубом продвигаются очень медленным темпом, так как «Барселона» не хочет снижать ценник в размере 86 миллионов евро.

Напомним, что де Йонг хочет остаться в «Барселоне», но будет готов покинуть клуб, если его попросит об этом руководство. В «МЮ» нидерландец может вновь поработать с Эриком тен Хагом, который в своё время вывел его в основу «Аякса».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Френки де Йонг
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