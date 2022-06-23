«Барселона» уверена в продаже де Йонга

Каталонская «Барселона» уверена в том, что ей удастся продать своего полузащитника Френки де Йонга, чтобы решить финансовые проблемы. Об этом сообщает журналист Альфредо Мартинес.

«Сине-гранатовые» уже долгое время пытаются пристроить своего хавбека в «Манчестер Юнайтед», но переговоры с английским клубом продвигаются очень медленным темпом, так как «Барселона» не хочет снижать ценник в размере 86 миллионов евро.

Напомним, что де Йонг хочет остаться в «Барселоне», но будет готов покинуть клуб, если его попросит об этом руководство. В «МЮ» нидерландец может вновь поработать с Эриком тен Хагом, который в своё время вывел его в основу «Аякса».