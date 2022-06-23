Стерлинг может остаться в «Манчестер Сити», но есть одно условие

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг всё ещё может остаться в клубе при одном условии. Согласно информации от журналиста Саймона Байковски, англичанин этим летом хочет определиться со своим будущим на долгосрочной основе.

Если «Манчестер Сити» гарантирует ему игровое время и предложит долгосрочный контракт, не исключено, что Стерлинг решит остаться на «Этихаде». Но учитывая высокую конкуренцию, главный тренер Хосеп Гвардиола вряд ли может обеспечить англичанину стабильную игровую практику.

Другим вариантом для Стерлинга является лондонский «Челси», где его хочет видеть тренер Томас Тухель. Сумма трансфера оценивается в районе 50 миллионов евро.