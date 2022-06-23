Кунде уже знает, где продолжит карьеру

Защитник «Севильи» Жюль Кунде уже знает, в какой команде начнёт следующий сезон. По информации от издания AS, француз уверен в переходе в лондонский «Челси». По сведениям от источника, все пути ведут защитника на «Стэмфорд Бридж».

Сам Кунде сейчас находится в отпуске, где одновременно восстанавливается после операции на колене. Футболист уже согласовал с «Челси» пятилетний контракт, а сейчас дожидается, когда «синие» согласуют с «Севильей» сумму компенсации.

Напомним, что Кунде также интересен каталонской «Барселоне», но «сине-гранатовые» в данный момент никак не могут себе позволить трансфер француза.