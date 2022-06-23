Игроки «Челси» просят у руководства купить нападающего сборной Бразилии

Футболисты лондонского «Челси» считают, что нападающий «Эвертона» Ришарлисон может усилить команду и вывести её на новый уровень. Об этом сообщает журналист Энди Дилан.

Согласно информации от источника, игроки «Челси» видят в Ришарлисоне очень агрессивного и трудолюбивого нападающего, который многое мог бы дать команде. Тем не менее, бразилец пока не является приоритетом для лондонского клуба.

Ранее Ришарлисон сообщил «Эвертону» о своём желании покинуть команду в это трансферное окно. Бразилец не хочет выступать за клуб, который в прошлом сезоне ели сохранил прописку в английской Премьер-лиге.