Роналду возместит ущерб владельцу дома, в который врезался его Bugatti

На днях автомобиль, который принадлежит португальскому футболисту Криштиану Роналду, попал в аварию. Bugatti Veyron, за рулем которого находился помощник звездного нападающего, врезался в один из загородных домой на Майорке. В результате ДТП здание получило повреждения – был вырван счетчик воды, слетела с петель дверь, а также рухнули две бетонные колонны.

Как сообщил владелец дома, Роналду уже пообещал, что полностью возместит причиненный ущерб.

В настоящий момент 37-летний португальский бомбардир проводит отпуск со своей женой Джорджиной Родригес и детьми.