Рафинья с большой долей вероятности перейдёт в другой клуб АПЛ

Полузащитник «Лидса» Рафинья Диас, скорее всего, продолжит карьеру в другом клубе из английской Премьер-лиги. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, у каталонской «Барселоны» сейчас нет денег на осуществление трансфера. Если бы «Лидс» по итогам сезона вылетел бы в Чемпионшип, бразилец по предварительной договорённости был бы доступен на рынке за 20-30 миллионов евро, сейчас же «павлины» требуют за свою звезду 60-70 миллионов.

Самый активный интерес к Рафинье сейчас проявляет лондонский «Арсенал». За ситуацией также пристально следят «Челси» и «Тоттенхэм».