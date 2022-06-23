У Дембеле пока есть только один вариант для продолжения карьеры

У полузащитника Усмана Дембеле в данный момент есть только один вариант для продолжения карьеры. Согласно информации от журналиста Бена Джейкобса, у француза на столе лежит лишь новый контракт с каталонской «Барселоной», который футболист пока не спешит подписывать.

В услугах Дембеле также заинтересован лондонский «Челси». Усман уже успел пообщаться с тренером клуба Томасом Тухелем, с которым ранее работал в дортмундской «Боруссии». Тем не менее, «синие» своё предложение французу пока не озвучили, так как в клубе сомневаются в его покупке из-за травматичности.

Напомним, что Дембеле выступает за «Барселону» с 2017 года.