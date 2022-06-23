Полузащитник «Челси» сыграл в бильярд с Трампом

Полузащитник лондонского «Челси» и английской сборной Мэйсон Маунт сыграл в бильярд с чемпионом мира по снукеру Джаддом Трампом.

Фотографию с игроком «Челси» в своих социальных сетях опубликовал Трамп. Вместе с Маунтом чемпион мира по снукеру 2019 года поиграл в бильярд. Стоит отметить, что на последнем чемпионате мира Джадд Трамп в финале уступил Ронни О'Салливану.

Мэйсон Маунт в прошлом сезоне провёл в английском чемпионате в составе «Челси» 32 встречи, в которых отметился 11 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. «Синие» в итоге заняли третью строчку в АПЛ.