Мане ответил на прощальный пост Салаха

Экс-нападающий «Ливерпуля» Садио Мане, перешедший на этой неделе в мюнхенскую «Баварию», прокомментировал прощальный пост своего бывшего одноклубника Мохамеда Салаха.

«Брат, ты лучший. Продолжай заниматься своим делом», - написал сенегальский форвард в социальной сети.

Садио подписал с немецким грандом долгосрочный контракт, рассчитанный до середины 2025 года. Его трансфер обошелся мюнхенцам в 32 миллиона евро.

За «Ливерпуль» сенегалец выступал на протяжении шести лет. Мане забил 120 голов и отдал 48 ассистов в 269 матчах за мерсисайдцев.