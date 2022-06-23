Салах отреагировал на уход Мане в «Баварию»

Звездный форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал уход сенегальца Садио Мане. Африканский нападающий продолжит карьеру в мюнхенской «Баварии».

«Это было потрясающее приключение. Благодарю тебя за это классное время. Хочу пожелать тебе всего самого лучшего в дальнейшем. Нам будет не хватать тебя», - гласит сообщение египтянина в социальной сети.

Напомним, что Садио Мане защищал цвета «Ливерпуля» с 2016 года.

30-летний футболист перешел в мюнхенскую «Баварию» за 32 миллиона евро. Стороны на днях подписали долгосрочный трудовой договор.