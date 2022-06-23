«Манчестер Юнайтед» начал работать над новым трансфером

Страж ворот «Уотфорда» Даниэль Бахманн попал в сферу интересов одного из грандов английского футбола, рапортует посредством соцсетей инсайдер Фабрицио Романо. Речь идет о «Манчестер Юнайтед».

Источник утверждает, что «красные дьяволы» уже вступили в переговоры по трансферу 27-летнего австрийца, которого рассматривают в качестве альтернативы Дину Хендерсону.

Трансферная стоимость Даниэля оценивается в 2,5 миллиона евро. Его действующий контракт с «Уотфордом» истекает в 2024 году.

В прошлом сезоне Бахманн принял участие в 12 матчах Премьер-лиги и пропустил 28 мячей.