Оуэн не может понять, почему Мане ушёл из «Ливерпуля»

Бывший футболист английской сборной Майкл Оуэн в своих социальных сетях высказался по поводу перехода сенегальского форварда Садио Мане из «Ливерпуля» в «Баварию».

Оуэн написал, что он до сих пор не может понять, по какой причине сенегальский футболист решил покинуть мерсисайдскую команду ради перехода в «Баварию». Экс-игрок отметил, что Мане в «Ливерпуле» прекрасно выступал, так что форвард должен войти в историю клуба.

Напомним, что Садио Мане официально сменил клубную прописку и подписал трёхлетнее соглашение с мюнхенской командой. За «Ливерпуль» сенегалец выступал последние шесть лет.