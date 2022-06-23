Рабио отказался от перехода в клуб АПЛ

Французский полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио отказался от перехода в английский «Ньюкасл».

По информации Gazzetta dello Sport, 27-летний французский футболист не собирается переходить в «Ньюкасл», так как он хочет играть в команде, которая выступает в Лиге чемпионов. Стоит отметить, что действующее соглашение Рабио с «Ювентусом» рассчитано до июня 2023 года. По этому контракт француз в год получает около семи миллионов евро. В услугах Рабио также заинтересован «Челси».

В прошлом сезоне Адриен Рабио провёл в итальянском чемпионате 32 встречи и отметился двумя результативными передачами.