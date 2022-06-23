«Манчестер Юнайтед» назвал цену на своего молодого защитника

Руководители «Манчестер Юнайтед» определились с суммой, за которую они готовы продать молодого английского защитника Брендона Уильямса.

По информации The Sun, «красные дьяволы» не рассчитывают на 21-летнего английского футболиста и готовы отпустить его в другую команду. За Уильямса манчестерский клуб планирует выручить около 12 с половиной миллионов евро. Напомним, что в прошлом сезоне защитник на правах арендного соглашения выступал за клуб «Новрич».

В прошлом сезоне Брендон Уильямс провёл в английском чемпионате 26 поединков, в которых отметился одной результативной передачей. В активе защитника также восемь жёлтых карточек.