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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» назвал цену на своего молодого защитника

23 Июня 2022 • 07:34 Комментировать

Руководители «Манчестер Юнайтед» определились с суммой, за которую они готовы продать молодого английского защитника Брендона Уильямса.

По информации The Sun, «красные дьяволы» не рассчитывают на 21-летнего английского футболиста и готовы отпустить его в другую команду. За Уильямса манчестерский клуб планирует выручить около 12 с половиной миллионов евро. Напомним, что в прошлом сезоне защитник на правах арендного соглашения выступал за клуб «Новрич».

В прошлом сезоне Брендон Уильямс провёл в английском чемпионате 26 поединков, в которых отметился одной результативной передачей. В активе защитника также восемь жёлтых карточек.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Брендон Уильямс
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