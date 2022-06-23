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Мане: Странно больше не являться игроком «Ливерпуля»

23 Июня 2022 • 07:25 Комментировать

Сенегальский нападающий Садио Мане, который перебрался в «Баварию», высказался по поводу своего ухода из «Ливерпуля».

Мане сказал, что он провёл целых шесть лет на «Энфилде», так что после ухода всё ощущается совсем иначе. Сенегальский футболист отметил, что ему странно больше не являться игроком мерсисайдского клуба.

«Сейчас пришло время прощаться, но я совсем не знаю, что можно сказать при таком раскладе», - добавил Мане.

Напомним, что Садио Мане официально стал игроком «Баварии». Африканский форвард подписал с мюнхенским клубом соглашение на три года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Садио Мане
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