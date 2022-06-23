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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Форвард сборной Украины может перебраться в АПЛ

23 Июня 2022 • 07:13 Комментировать

Украинский нападающий «Днепра-1» Артём Довбик может продолжить свою карьеру на туманном Альбионе.

По информации Sport Arena, 25-летний украинский футболист может перейти в «Ноттингем Форест», который недавно вернулся в элитный дивизион. Тренер «лесников» Стив Купер отправлял скаутов для того, чтобы посмотреть за игрой Довбика во время недавних стыковых матчей. До этого в прессе были слухи о том, что форвард может перейти в «Болонью».

В прошлом сезоне Артём Довбик провёл в украинской лиге 17 поединков, в которых отметился 14 забитыми мячами и четырьмя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ноттингем Форест Артём Довбик
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