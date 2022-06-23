«Ювентус» может продать де Лихта, если «Челси» предложит 100 млн евро

«Ювентус» может расстаться с центральным защитником Маттайсом де Лихтом, но потребует щедрую компенсацию за трансфер.

В прессе активно утверждается об интересе к 22-летнему голландцу со стороны лондонского «Челси», который ищет замену ушедшим Антонио Рюдигеру и Андреасу Кристенсену. По информации журналиста Мануэле Байоккини, в контракте де Лихта с «Ювентусом» предусмотрен пункт отступных – 120 млн евро, однако туринцы могут согласиться продать молодого защитника чуть дешевле – за 100 млн евро.

В завершившейся кампании Маттайс де Лихт принял участие в 42 матчах «старой синьоры», став автором трёх голов и одной результативной передачи.