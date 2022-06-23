Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ювентус» может продать де Лихта, если «Челси» предложит 100 млн евро

23 Июня 2022 • 02:14 Комментировать

«Ювентус» может расстаться с центральным защитником Маттайсом де Лихтом, но потребует щедрую компенсацию за трансфер.

В прессе активно утверждается об интересе к 22-летнему голландцу со стороны лондонского «Челси», который ищет замену ушедшим Антонио Рюдигеру и Андреасу Кристенсену. По информации журналиста Мануэле Байоккини, в контракте де Лихта с «Ювентусом» предусмотрен пункт отступных – 120 млн евро, однако туринцы могут согласиться продать молодого защитника чуть дешевле – за 100 млн евро.

В завершившейся кампании Маттайс де Лихт принял участие в 42 матчах «старой синьоры», став автором трёх голов и одной результативной передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Маттайс де Лихт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Июня
02:14 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» может продать де Лихта, если «Челси» предложит 100 млн евро
01:37 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» составит конкуренцию «Милану» в борьбе за восходящую звезду из Бельгии
01:27 · Англия. Премьер-лига
Вероятность перехода Френки де Йонга в «МЮ» оценивается в 90%
01:25 · Англия. Премьер-лига
Погба посетил родную страну своих африканских родителей
00:48 · Англия. Премьер-лига
Барнс: «Лукаку не из тех, кто забивает по 30-40 голов за сезон»
00:10 · Англия. Премьер-лига
Арсенал» намерен усилить атаку сразу двумя звёздными бразильцами
22 Июня
23:59 · Англия. Премьер-лига
Зарплата Мане в «Баварии» более чем в два раза превысит его зарплату в «Ливерпуле»
23:36 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг ещё не решил, где продолжит карьеру
23:33 · Англия. Премьер-лига
Мане ответил экспертам, раскритиковавшим его переход из «Ливерпуля» в «Баварию»
23:09 · Англия. Премьер-лига
Два английских топ-клуба претендуют на спортивного директора «Ливерпуля»
22:36 · Англия. Премьер-лига
Мане попрощался с фанатами «Ливерпуля»
22:17 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может предложить Вернера в обмен на оценённого в 100 млн Нкунку
21:52 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» всё ближе к покупке нового форварда
20:57 · Англия. Премьер-лига
Тухель хочет видеть в «Челси» полузащитника «Ювентуса»
20:46 · Англия. Премьер-лига
Вьери: «Лукаку предстоит многое доказать после возвращения в «Интер»
Все новости
Рекомендуем