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«Лидс» составит конкуренцию «Милану» в борьбе за восходящую звезду из Бельгии

23 Июня 2022 • 01:37 Комментировать

Атакующий полузащитник бельгийского «Брюгге» Шарль де Кателаре интересен «Лидсу».

Английский клуб может потерять Рафинью, поэтому рассматривает варианты усиления атаки на трансферном рынке. Как стало известно авторитетному инсайдеру Фабрицио Романо, в списке интересов «Лидса» значится Шарль де Кателаре, на которого также всерьёз претендует «Милан».

Стоимость 21-летнего хавбека, по данным Transfermarkt, составляет 30 млн евро. В завершившемся сезоне де Кателаре провёл 49 матчей за «Брюгге» во всех турнирах, записав в свой актив 18 голов и десять результативных передач. Контракт игрока рассчитан до 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Брюгге Милан Лидс Шарль де Кателаре Рафинья Диас
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