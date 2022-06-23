«Лидс» составит конкуренцию «Милану» в борьбе за восходящую звезду из Бельгии

Атакующий полузащитник бельгийского «Брюгге» Шарль де Кателаре интересен «Лидсу».

Английский клуб может потерять Рафинью, поэтому рассматривает варианты усиления атаки на трансферном рынке. Как стало известно авторитетному инсайдеру Фабрицио Романо, в списке интересов «Лидса» значится Шарль де Кателаре, на которого также всерьёз претендует «Милан».

Стоимость 21-летнего хавбека, по данным Transfermarkt, составляет 30 млн евро. В завершившемся сезоне де Кателаре провёл 49 матчей за «Брюгге» во всех турнирах, записав в свой актив 18 голов и десять результативных передач. Контракт игрока рассчитан до 2024 года.