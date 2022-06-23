Вероятность перехода Френки де Йонга в «МЮ» оценивается в 90%

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг, похоже, сменит клуб этим летом.

Переговоры «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны» протекают непросто: «красным дьяволам» предстоит значительно улучшить предложение, чтобы руководство каталонцев одобрило трансфер. Несмотря на это, манчестерцы настроены оптимистично, а «Барселона», судя по всему, будет вынуждена так или иначе продать де Йонга из-за финансовых проблем. Как утверждает журналист Хосе Альварес, 25-летний голландец с 90-процентной вероятностью окажется в «Манчестер Юнайтед» этим летом.

«Барселона» запрашивает за де Йонга 86 млн евро – именно за эту сумму полузащитник был приобретён три года назад у амстердамского «Аякса».