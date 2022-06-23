Погба посетил родную страну своих африканских родителей

Французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не забывает о своих корнях - его родители родом из Гвинеи, и знаменитый футболист решил посетить свою историческую родину. В среду он приземлился в аэропорту Конакри, где его уже ждали несколько десятков журналистов.

По дороге в отель Погба сопровождал эскорт из местных мотоциклистов, натянувших на себя футболки «Манчестер Юнайтед», а по прибытию Поль предоставил свои комментарии по поводу происходящего.

- Мы хотим мира. Мы хотим уважения. Мы хотим прогресса. Это касается как Африки, так и Европы, - заявил Погба местным журналистам.