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Барнс: «Лукаку не из тех, кто забивает по 30-40 голов за сезон»

23 Июня 2022 • 00:48 Комментировать

Бывший игрок сборной Англии прокомментировал приближающийся уход Ромелу Лукаку из «Челси».

Так и не проявив себя в Лондоне, бельгиец возвращается в миланский «Интер» на правах аренды до конца предстоящего сезона.

«Я многого ждал от Лукаку в «Челси», но я не представляю, чтобы он забивал по 30-40 голов за сезон, – рассказал англичанин в интервью La Gazzetta dello Sport. – На мой взгляд, он не из тех, кто на это способен.

Любой игрок, каким бы дорогостоящим он ни был, обязан принимать видение своего тренера. Лукаку явно не удалось вписаться в игру Тухеля в «Челси»», – заявил Барнс.

В составе «Челси» Лукаку забил 15 голов, проведя 44 матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Ромелу Лукаку Джон Барнс
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