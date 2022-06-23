Арсенал» намерен усилить атаку сразу двумя звёздными бразильцами

Лондонский «Арсенал» продолжает работу над трансферами Габриэля Жезуса и Рафиньи Диаса.

Переговоры с нападающим «Манчестер Сити» находятся на продвинутой стадии, но ещё не завершены. В ближайшее время «канонирам» предстоит согласовать условия сделки с «горожанами» и самим игроком, докладывает Фабрицио Романо. В ситуации с Рафиньей всё несколько сложнее: помимо «Арсенала» на 25-летнего вингера претендуют «Барселона», «Челси» и «Тоттенхэм», а «Лидс» запрашивает за игрока около 75 млн евро. Несмотря на это, «Арсенал» по-прежнему настроен подписать обоих бразильцев.

Согласно оценке Transfermarkt, трансферная стоимость Габриэля Жезуса составляет 50 млн евро. Рафинья оценивается в 45 млн.