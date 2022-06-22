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Зарплата Мане в «Баварии» более чем в два раза превысит его зарплату в «Ливерпуле»

22 Июня 2022 • 23:59 Комментировать

Переход Садио Мане в «Баварию» можно считать крайне выгодным для футболиста с финансовой точки зрения.

Контракт Мане с «Ливерпулем» истекал следующим летом, поэтому «Бавария» смогла приобрести звёздного сенегальца всего за 32 млн евро. Как сообщает Daily Mirror, мюнхенский гранд будет платить нападающему 13,8 млн евро в год – это более чем в два раза превышает прежнюю зарплату игрока в «Ливерпуле».

Садио Мане отметился 23 забитыми мячами и пятью результативными передачами в 51 матче за команду Юргена Клоппа во всех турнирах прошедшей кампании. Форвард защищал цвета «Ливерпуля» с 2016 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Садио Мане
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