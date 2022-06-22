Мане ответил экспертам, раскритиковавшим его переход из «Ливерпуля» в «Баварию»

Новичок «Баварии» Садио Мане прокомментировал критику в свой адрес после ухода из «Ливерпуля».

«Возможно, людей в Англии несколько удивил этот трансфер, но я провёл в Премьер-лиге восемь лет. Мне очень нравилось выступать там, но я люблю новые вызовы. «Бавария» – один из лучших клубов в мировом футболе. Очень рад быть здесь», – рассказал сенегальский нападающий в интервью Флориану Плеттенбергу.

Трансфер Садио Мане обошёлся «Баварии» в 32 млн евро. За шесть лет в составе «Ливерпуля» 30-летний футболист провёл 269 матчей, отметившись 120 забитыми мячами и более чем 40 результативными передачами.