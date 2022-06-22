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Два английских топ-клуба претендуют на спортивного директора «Ливерпуля»

22 Июня 2022 • 23:09 Комментировать

Спортивный директор «Ливерпуля» Майкл Эдвардс может перебраться в другой английский топ-клуб.

Действующий контракт Эдвардса истекает в июне. «Челси» и «Манчестер Юнайтед» хотят видеть 43-летнего английского специалиста в качестве своего нового спортивного директора, информирует Daily Mail.

Эдвардс работал в «Ливерпуле» на протяжении 11 лет. С 2011 по 2013 год он возглавлял аналитический отдел клуба, а затем занимал должность технического и спортивного директора. При Эдвардсе были подписаны многочисленные звёзды «Ливерпуля» эпохи Юргена Клоппа, включая Виргила ван Дейка, Алиссона Бекера, Мохамеда Салаха и других известных игроков.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Манчестер Юнайтед Майкл Эдвардс
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