Два английских топ-клуба претендуют на спортивного директора «Ливерпуля»

Спортивный директор «Ливерпуля» Майкл Эдвардс может перебраться в другой английский топ-клуб.

Действующий контракт Эдвардса истекает в июне. «Челси» и «Манчестер Юнайтед» хотят видеть 43-летнего английского специалиста в качестве своего нового спортивного директора, информирует Daily Mail.

Эдвардс работал в «Ливерпуле» на протяжении 11 лет. С 2011 по 2013 год он возглавлял аналитический отдел клуба, а затем занимал должность технического и спортивного директора. При Эдвардсе были подписаны многочисленные звёзды «Ливерпуля» эпохи Юргена Клоппа, включая Виргила ван Дейка, Алиссона Бекера, Мохамеда Салаха и других известных игроков.