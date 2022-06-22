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Мане попрощался с фанатами «Ливерпуля»

22 Июня 2022 • 22:36 Комментировать

Нападающий «Баварии» Садио Мане попрощался с поклонниками «Ливерпуля».

Мане написал в социальной сети о том, что сейчас ему тяжело подобрать необходимые слова. Просто хочется выразить благодарность всем за эти шесть лет. Были взлеты и падения, этого не забыть.

Сегодня, 22 июня, стало известно, что Садио Мане перешел в мюнхенскую «Баварию», подписав трудовой договор с клубом на три сезона.  30-летний нападающий в минувшем сезоне провел 51 встречу с учетом всех турниров. Он забил 23 мяча и записал на свой счет 5 результативных передач. Портал transfermarkt оценивает футболиста в 70 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Садио Мане
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