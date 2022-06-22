«Челси» может предложить Вернера в обмен на оценённого в 100 млн Нкунку

Нападающий «РБ Лейпцига» Кристофер Нкунку может отправиться в лондонский «Челси» в обмен на Тимо Вернера.

Французский нападающий, признанный лучшим игроком Бундеслиги по итогам завершившегося сезона, очень интересен наставнику лондонцев Томасу Тухелю. Провернуть сделку, впрочем, будет очень непросто, поскольку «РБ Лейпциг» заявил о твёрдом намерении сохранить 24-летнего игрока в своих рядах, требуя за него не менее 100 млн евро.

Чтобы увеличить шансы на приобретение Нкунку, «Челси» может предложить «Лейпцигу» Тимо Вернера и часть требуемой денежной суммы в обмен на француза, сообщает Football.London. Такое предложение, вероятно, будет интересно немецкому клубу, так как Вернер в прошлом крайне успешно выступал за «красных быков».