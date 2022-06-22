Тухель хочет видеть в «Челси» полузащитника «Ювентуса»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель хотел бы пополнить ряды своей команды Адриеном Рабио.

Французскому хавбеку очень интересны варианты продолжения карьеры в Англии, а «Ювентус» надеется продать 27-летнего игрока этим летом, чтобы не допустить его бесплатного ухода по истечении контракта через год. По данным Tuttosport, наиболее конкретный интерес среди представителей АПЛ к Рабио проявляет «Челси», чей наставник Томас Тухель лично заинтересован в приглашении своего давнего знакомого по «ПСЖ».

Адриен Рабио выступает за «Ювентус» с 2019 года. За три сезона в Турине француз сыграл 129 матчей, в которых по шесть раз забивал и ассистировал.