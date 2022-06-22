Вьери: «Лукаку предстоит многое доказать после возвращения в «Интер»

Бывший итальянский нападающий Кристиан Вьери высказался о приходе Ромелу Лукаку в «Интер».

29-летний форвард будет арендован миланским клубом у «Челси» до конца предстоящего сезона.

«Лукаку – отличный футболист. Он много забивал за «Интер», но очень плохо проявил себя в «Челси», – приводит слова Вьери Football-Italia. – После возвращения ему предстоит доказать, что он именно тот Лукаку, который был так хорош в «Интере», а не тот, который провалился в Лондоне», – отметил итальянец, в своё время защищавший цвета «нерадзурри».

Аренда Ромелу Лукаку обойдётся «Интеру» в 8 млн евро без учёта бонусов. Сам бельгиец ради сделки согласился отказаться от трети зарплаты.