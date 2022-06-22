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«Кристал Пэлас» подпишет таланта из Чемпионшипа

22 Июня 2022 • 20:42 Комментировать

Нападающий «Дерби Каунти» Малколм Эбиовей присоединится к «Кристал Пэлас», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, молодой игрок подпишет контракт после прохождения медицинского обследования на этой неделе. Соглашение будет рассчитано до июня 2027 года.

Интерес к форварду проявляли «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Малколм является воспитанником лондонского «Арсенала». В прошедшем сезоне он провёл за первую команду «баранов» 16 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Сайт Transfermarkt оценивает 18-летнего англичанина в один млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас Дерби Каунти Малколм Эбиовей
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