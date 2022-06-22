«Аякс» сделает новое предложение по Бергвейну

Амстердамский «Аякс» продолжает попытки оформить переход вингера «Тоттенхэма» Стевена Бергвейна.

Предыдущие предложения голландского клуба были отклонены. Амстердамцы планируют усилить атаку после ухода Себастьяна Алле в дортмундскую «Боруссию», в связи с чем намерены сделать новое улучшенное предложение по Бергвейну, однако «Тоттенхэм» не отпустит голландца менее чем за 29 млн евро, сообщает Sky Sports.

В завершившемся сезоне Стевен Бергвейн провёл 32 матча в составе «шпор», отметившись четырьмя голами и двумя результативными передачами. Соглашение игрока с лондонским клубом рассчитано до лета 2025 года.