«Лидс» требует не менее 75 млн евро за Рафинью

Английский «Лидс» готов продать вингера Рафинью Диаса только на своих условиях.

Интерес к бразильцу проявляют лондонский «Арсенал», чьё официальное предложение уже было отклонено, а также «Тоттенхэм», «Челси» и «Барселона», контактировавшие с представителями Рафиньи. Как стало известно инсайдеру Фабрицио Романо, руководство «Лидса» ясно дало понять всем интересующимся, что купить 25-летнего вингера можно только за обозначенную цену – 75 млн евро.

Трансферная стоимость Рафиньи Диаса оценивается порталом Transfermarkt в 45 млн евро. Действующий контракт игрока истекает через два года.