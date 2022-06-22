Бэйл посетил базу «Кардифф Сити»

Бывший нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл может подписать контракт с «Кардиффом Сити».

По сведениям WalesOnline, сегодня, 22 июня, 32-летний игрок посетил базу валлийской команды. На базе у Бэйла состоялся разговор с наставником «Кардиффа», которым является Стив Морисон.

Ранее сообщалось, что нападающий покинет «Реал» на правах свободного агента. В футболисте заинтересованы «Ньюкасл Юнайтед, «Рома» и другие команды.

В минувшем сезоне валлийский игрок провел на поле 290 минут во всех турнирах. Пять раз он появился на поле в Ла Лиге, забив один гол, и еще два раза вышел в матчах Лиги чемпионов.