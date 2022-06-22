Клопп назван Мане иконой «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что экс-нападающий команды Садио Мане является иконой и легендой для клуба.

Клопп сказал Sky Sports, что Мане — это икона и легенда современного «Ливерпуля». Он служит примером для всех футболистов, он доказал на деле, чего можно достичь своим правильным отношением к делу, трудолюбием и самоотдачей. Очень жаль отпускать Мане, для клуба это большая потеря.

Ранее стало известно, что 30-летний Садио Мане покинул «Ливерпуль» и подписал контракт с мюнхенской «Баварией» до конца июня 2025 года. Он играл за английский клуб с июля 2016 по июнь 2022 года.