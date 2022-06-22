Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп назван Мане иконой «Ливерпуля»

22 Июня 2022 • 17:27 Комментировать

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что экс-нападающий команды Садио Мане является иконой и легендой для клуба.

Клопп сказал Sky Sports, что Мане — это икона и легенда современного «Ливерпуля». Он служит примером для всех футболистов, он доказал на деле, чего можно достичь своим правильным отношением к делу, трудолюбием и самоотдачей. Очень жаль отпускать Мане, для клуба это большая потеря.

Ранее стало известно, что 30-летний Садио Мане покинул «Ливерпуль» и подписал контракт с мюнхенской «Баварией» до конца июня 2025 года. Он играл за английский клуб с июля 2016 по июнь 2022 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Юрген Клопп Садио Мане
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Июня
17:42 · Англия. Премьер-лига
Бэйл посетил базу «Кардифф Сити»
17:27 · Англия. Премьер-лига
Клопп назван Мане иконой «Ливерпуля»
16:48 · Англия. Премьер-лига
Мане: «Раньше смотрел много матчей «Баварии» 3
15:47 · Англия. Премьер-лига
Мане назвал любимый гол, который забил в составе «Ливерпуля»
15:34 · Англия. Премьер-лига
У «Ноттингем Форест» не будет права выкупа Хендерсона
15:30 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Если ты любишь «Ливерпуль», значит должен любить и Мане»
14:41 · Англия. Премьер-лига
Мане попрощался с фанатами «Ливерпуля»
14:07 · Англия. Премьер-лига
Джонс и Байи настаивают на уходе из «МЮ»
14:04 · Англия. Премьер-лига
Лукаку не сдержал слёз, когда узнал о возвращении в «Интер» 3
13:57 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» не делал предложений по трансферу Эванилсона
13:43 · Англия. Премьер-лига
Грановская и Чех не хотели отпускать Лукаку, но решающее слово было за Тухелем
13:34 · Англия. Премьер-лига
Бывший игрок «Ливерпуля» Барнс призвал не обвинять Мане за переход в «Баварию»
12:59 · Англия. Премьер-лига
100 миллионов евро – стартовая цена на Силву
12:54 · Англия. Премьер-лига
«Челси» начал переговоры с Джеймсом о продлении контракта 1
12:48 · Англия. Премьер-лига
Спортивный директор «Арсенала» рассказал о будущих трансферах
Все новости
Рекомендуем