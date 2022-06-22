Мане назвал любимый гол, который забил в составе «Ливерпуля»

Уже экс-нападающий «Ливерпуля» Садио Мане назвал свой любимый гол, который забил в составе мерсисайдской команды. Сенегалец заявил, что ему больше всего нравится мяч в ворота «Арсенала» на «Эмирейтс», который был забит в его дебютном матче за «Ливерпуль» в 2016 году.

«Своим любимым голом я бы назвал мяч в ворота «Арсенала» на «Эмирейтс», когда я только дебютировал за команду. Мой второй любимый гол – мяч, который я забил Мануэлю Нойеру в ⅛ финала Лиги чемпионов против «Баварии», – цитирует сенегальца официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, что сегодня Мане официально завершил свой переход в мюнхенскую «Баварию».