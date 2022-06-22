У «Ноттингем Форест» не будет права выкупа Хендерсона

«Ноттингем Форест» не сможет выкупить Дина Хендерсона по окончанию следующего сезона. Согласно информации от Caught Offside, арендное соглашение с «Манчестер Юнайтед» исключает возможность выкупа англичанина.

Ранее «Ноттингем Форест» полностью согласовал с «Манчестер Юнайтед» аренду Дина Хендерсона на один сезон. По сведениям источника, официальное объявление сделки является лишь вопросом времени.

Напомним, что Хендерсон являлся трансферной целью «Ньюкасла», но после тяжёлых переговоров с «Манчестер Юнайтед» «сороки» обратили внимание на альтернативный вариант в лице Ника Поупа из вылетевшего «Бёрнли».