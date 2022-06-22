Новичок «Баварии» Садио Мане попрощался с фанатами «Ливерпуля» в социальных сетях. Напомним, что сенегалец решил покинуть мерсисайдский клуб за год до истечения контракта, чтобы перебраться в мюнхенскую «Баварию».

«Дорогие фанаты, мне тяжело подобрать слова для этого момента. Я просто хочу поблагодарить вас от всего сердца, мне очень приятно быть маленькой частичкой того успеха, которого мы добились в последние 6 лет. Вы всегда были рядом, как в хорошие, так и плохие времена. Я никогда этого не забуду. Спасибо вам ещё раз», – написал сенегалец в социальных сетях.

Трансфер Мане обошёлся «Баварии» в 32 миллиона евро.