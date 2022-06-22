Джонс и Байи настаивают на уходе из «МЮ»

Центральные защитники «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс и Эрик Байи решительно настроены покинуть команду в это трансферное окно. Об этой информации сообщает местное издание Manchester Evening News.

Напомним, что Байи зимой был близок к переходу в «Милан», но «россонери» в конечно итоге не смогли договориться с «Манчестер Юнайтед» о трансфере ивуарийского защитника.

Что касается Джонса, англичанин пару раз выходил в основе «Манчестер Юнайтед» при временном тренере Ральфе Рангнике. Ранее защитник рассказал о том, что испытывал психологические проблемы из-за критики со стороны болельщиков.