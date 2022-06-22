Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лукаку не сдержал слёз, когда узнал о возвращении в «Интер»

22 Июня 2022 • 14:04 Комментировать

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку не смог сдержать слёз, когда узнал о том, что миланский «Интер» договорился о его возвращении на правах аренды. По информации от издания La Gazzetta dello Sport, бельгиец едва не расплакался, когда агент сообщил ему о согласовании сделки.

Напомним, что Лукаку суммарно провёл за миланский «Интер» два сезона под руководством Антонио Конте. За этот период бельгиец дошёл с клубом до финала Лиги Европы, а также выиграл Скудетто, после чего решил покинуть команду и перейти за 115 миллионов евро в лондонский «Челси».

Отмечается, что Лукаку хотел вернуться в ещё в январе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Ромелу Лукаку
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Июня
14:41 · Англия. Премьер-лига
Мане попрощался с фанатами «Ливерпуля»
14:07 · Англия. Премьер-лига
Джонс и Байи настаивают на уходе из «МЮ»
14:04 · Англия. Премьер-лига
Лукаку не сдержал слёз, когда узнал о возвращении в «Интер»
13:57 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» не делал предложений по трансферу Эванилсона
13:43 · Англия. Премьер-лига
Грановская и Чех не хотели отпускать Лукаку, но решающее слово было за Тухелем
13:34 · Англия. Премьер-лига
Бывший игрок «Ливерпуля» Барнс призвал не обвинять Мане за переход в «Баварию»
12:59 · Англия. Премьер-лига
100 миллионов евро – стартовая цена на Силву
12:54 · Англия. Премьер-лига
«Челси» начал переговоры с Джеймсом о продлении контракта
12:48 · Англия. Премьер-лига
Спортивный директор «Арсенала» рассказал о будущих трансферах
12:37 · Англия. Премьер-лига
Минамино отказал клубу АПЛ ради перехода в «Монако»
12:27 · Россия. Премьер-лига
Смородская: Грановская вряд ли будет работать в России
12:10 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг не ссорился с Гвардиолой
12:01 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг определился с ролью Магуайра 1
11:55 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» во вторник вновь не смог договориться с «Барселоной» по трансферу де Йонга
11:40 · Англия. Премьер-лига
Владелец «Челси» Бёли возьмёт на себя две должности официально
Все новости
Рекомендуем