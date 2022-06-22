Лукаку не сдержал слёз, когда узнал о возвращении в «Интер»

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку не смог сдержать слёз, когда узнал о том, что миланский «Интер» договорился о его возвращении на правах аренды. По информации от издания La Gazzetta dello Sport, бельгиец едва не расплакался, когда агент сообщил ему о согласовании сделки.

Напомним, что Лукаку суммарно провёл за миланский «Интер» два сезона под руководством Антонио Конте. За этот период бельгиец дошёл с клубом до финала Лиги Европы, а также выиграл Скудетто, после чего решил покинуть команду и перейти за 115 миллионов евро в лондонский «Челси».

Отмечается, что Лукаку хотел вернуться в ещё в январе.