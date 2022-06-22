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«МЮ» не делал предложений по трансферу Эванилсона

22 Июня 2022 • 13:57 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» не обращался к «Порту» относительно трансфера нападающего Эванилсона. Об этом в социальных сетях утверждает итальянский журналист Фабрицио Романо.

Ранее появлялись слухи, что «Манчестер Юнайтед» якобы предложил «Порту» 70 миллионов евро за трансфер Эванилсона, но «драконы» отказались продавать футболиста. По сведениям источника, бразилец не рассматривался руководством «МЮ» в качестве потенциального усиления.

22-летний Эванилсон в прошлом сезоне забил 14 голов и отдал 4 ассиста за «Порту» в чемпионате Португалии. Ранее форвард выступал у себя на родине за «Флуминенсе».

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Евро-Футбол.Ру,
Порту Манчестер Юнайтед Эванилсон
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