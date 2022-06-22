100 миллионов евро – стартовая цена на Силву

«Манчестер Сити» озвучил цену, с которой готов начать переговоры о продаже своего полузащитника Бернарду Силвы, которым активно интересуется каталонская «Барселона». Согласно Sport Bible, «горожане» рассмотрят продажу португальца начиная с предложений в 100 миллионов евро.

Отмечается, что сам Силва хотел бы покинуть «Манчестер Сити» и продолжить карьеру в испанской Ла Лиге. Прошлым летом португалец уже пытался уйти, но клуб отказался отпускать его в мадридский «Атлетико».

Напомним, Силва перебрался в «Манчестер Сити» летом 2017 года из французского «Монако», с которым в своё время дошёл до полуфинала Лиги чемпионов и выиграл Лигу 1.