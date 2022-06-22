Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Спортивный директор «Арсенала» рассказал о будущих трансферах

22 Июня 2022 • 12:48 Комментировать

Спортивный директор лондонского «Арсенала» Эду Гаспар рассказал о планах команды на оставшуюся часть летнего трансферного окна. Напомним, что вчера «канониры» официально объявили о подписании полузащитника Фабиу Вийера из «Порту», который стал первым новичком клуба в это межсезонье.

«Я думаю, что в ближайшем будущем нам ещё будет о чём поговорить. Мы очень позитивно настроены. Я очень надеюсь, что вскоре мы сможем сообщить фанатам очередные отличные новости», – говорится в заявлении Эду на официальном сайте «Арсенала».

Напомним, что «канониры» также работают над трансферами Габриэля Жезуса, Юри Тилеманса и Лисандро Мартинеса.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Эду Гаспар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Июня
12:59 · Англия. Премьер-лига
100 миллионов евро – стартовая цена на Силву
12:54 · Англия. Премьер-лига
«Челси» начал переговоры с Джеймсом о продлении контракта
12:48 · Англия. Премьер-лига
Спортивный директор «Арсенала» рассказал о будущих трансферах
12:37 · Англия. Премьер-лига
Минамино отказал клубу АПЛ ради перехода в «Монако»
12:27 · Россия. Премьер-лига
Смородская: Грановская вряд ли будет работать в России
12:10 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг не ссорился с Гвардиолой
12:01 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг определился с ролью Магуайра
11:55 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» во вторник вновь не смог договориться с «Барселоной» по трансферу де Йонга
11:40 · Англия. Премьер-лига
Владелец «Челси» Бёли возьмёт на себя две должности официально
11:04 · Англия. Премьер-лига
Кавани решил, где продолжит карьеру
11:01 · Англия. Премьер-лига
Лукаку просил «Челси» отпустить его в «Интер» ещё в январе 3
10:54 · Англия. Премьер-лига
Асенсио сделал выбор между «Ливерпулем» и «Миланом»
10:50 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» не получал предложений по Филлипсу
10:31 · Англия. Премьер-лига
Мане: «Сделаю всё возможное, чтобы выйти в финал Лиги чемпионов с «Баварией»
10:26 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» нацелились на игрока сборной Испании
Все новости
Рекомендуем