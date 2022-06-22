Спортивный директор «Арсенала» рассказал о будущих трансферах

Спортивный директор лондонского «Арсенала» Эду Гаспар рассказал о планах команды на оставшуюся часть летнего трансферного окна. Напомним, что вчера «канониры» официально объявили о подписании полузащитника Фабиу Вийера из «Порту», который стал первым новичком клуба в это межсезонье.

«Я думаю, что в ближайшем будущем нам ещё будет о чём поговорить. Мы очень позитивно настроены. Я очень надеюсь, что вскоре мы сможем сообщить фанатам очередные отличные новости», – говорится в заявлении Эду на официальном сайте «Арсенала».

Напомним, что «канониры» также работают над трансферами Габриэля Жезуса, Юри Тилеманса и Лисандро Мартинеса.