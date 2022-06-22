Минамино отказал клубу АПЛ ради перехода в «Монако»

Японский полузащитник «Ливерпуля» Такуми Минамино отказался от предложения одного из клубов АПЛ ради переезда во французский чемпионат.

По информации Football Insider, интерес к 27-летнему японскому футболисту проявлял «Вулверхэмптон», но полузащитник мерсисайдской команды предпочёл перебраться в «Монако». Стоит отметить, что монегаски заплатят за Минамино около 18 миллионов евро и подпишут с ним пятилетнее соглашение. За «Монако» также играет россиянин Александр Головин.

В прошлом сезоне Такуми Минамино провёл в английском чемпионате 11 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами.