Стерлинг не ссорился с Гвардиолой

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг не ссорился с главным тренером клуба Хосепом Гвардиолой. Согласно информации от журналиста Саймона Стоуна, желание англичанина покинуть «Этихад» никак не связано с отношениями с испанским специалистом.

Стерлинг понимает, что Гвардиола очень многому его научил и помог выйти на новый уровень, поэтому футболист не намерен проявлять неуважение к тренеру. Отмечается, что главным претендентом на Рахима до сих пор остаётся лондонский «Челси».

Сумма трансфера Стерлинга оценивается в 60 миллионов евро. Напомним, что через год у футболиста заканчивается контракт с «Манчестер Сити».